Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 ab sofort bestellbar

Ab sofort ist der Alfa Romeo Ibrida Q4 mit elektrifiziertem Allradantrieb bestellbar. Das Mildhybridsystem des italienischen Kompakt-SUV kombiniert dazu einen 136 PS (100 kW) starken 1,2-Liter-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren zu je 21 kW. So entsteht eine Systemleistung von 107 kW (145 PS). Die Preise starten bei 37.000 Euro.

Der vordere Elektromotor des 48-Volt-Hybridsystems ist in das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe integriert und treibt zusammen mit dem Turbobenziner die Vorderachse an. Das zweite Elektroaggregat an der Hinterachse arbeitet unabhängig und ermöglicht so eine vollvariable Verteilung des Drehmoments auf die vier Räder. Das Allradsystem wird je nach Bodenhaftung der Reifen automatisch aktiviert und bei höherem Tempo deaktiviert. Zu den deutschen Händlern soll der Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 im April 2025 rollen. (aum)