Ladetarif mit flexibler Zeitanpassung

Eon bietet ab sofort Fahrern von Elektroautos als Neukunden Tarife für zeitlich flexibleres und damit kostengünstigeres Laden an. Dabei steuert und optimiert der Energieversorger den nächtlichen Ladevorgang zu Hause automatisch. Eon honoriert den Umstieg zudem unter bestimmten Umständen mit einem Nachtladebonus von bis zu 240 Euro im Jahr. Bestandskunden können beim Einstieg in die E-Mobilität die Flex-Komponente einfach und in der Regel ohne Vertragswechsel aktivieren.

Mit dem Flex-Tarif wird der Ladevorgang an die Verfügbarkeit und Nachfrage von Strom angepasst und bewusst in Zeiten verschoben, in denen die Nachfrage nach Energie geringer ist. Das Fahrzeug wird also nicht zwangsläufig direkt geladen, wenn es an die Wallbox angeschlossen wird und möglicherweise noch eine hohe Nachfrage nach Strom herrscht. Stattdessen fließt die Energie automatisch zur optimalen Uhrzeit – ohne Komforteinbußen, denn zur Wunschzeit steht das geladene Fahrzeug bereit. (aum)