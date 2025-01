Fiat ist das Zugpferd von Stellantis

Fiat hat im vergangenen Jahr weltweit über 1,2 Millionen Fahrzeuge verkauft – mehr als jede andere Marke von Stellantis. In ihrem Heimatland, in Algerien, Brasilien und der Türkei sind die Italiener Marktführer. In Europa baute Fiat die führende Position im A-Segment und vor allem dank des 500 Elektro bei den batteriebetriebenen Fahrzeugen sowie bei den leichten Nutzfahrzeugen besonders mit dem Ducato aus.

In Italien ist der Panda (jetzt Pandina) mit über 100.000 Einheiten das bestverkaufte Fahrzeug, in Brasilien ist es der kompakte Pick-up Strada, in der Türkei der Egea (Tipo) und in Algerien der Doblò der Marktführer. In Deutschland kam Fiat im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt-Bundesamt auf insgesamt 57.561 Neuzulassungen. Spitzenreiter war bei den Pkw der 500 und bei den leichten Nutzfahrzeugen der Ducato. (aum)