Die Energiewende kann nur mit Hilfe weiterentwickelter Batteriesysteme gelingen. Darüber sind sich Wissenschaftler einig, Forschung tut Not. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat hierfür das „Zentrum für elektrische Energiespeicher“ in Freiburg in Betrieb genommen. Dort sollen künftig die Verbesserung von Nachhaltigkeit, Sicherheit und Performance von Batteriespeichern untersucht werden. Da die Gefahr von Bränden oder gar Explosionen von Hochleistungsakkus heutiger Bauart nicht auszuschließen ist, gibt es in dem 3700 Quadratmeter großen Labor sogar spezielle Bunkerräume, in denen sich überstrapazierte Akkus ohne die Forscher zu gefährden selbst zerstören. (aum)