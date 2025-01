Der Opel Grandland kommt in den Handel

Opel startet am Samstag (25.1.) mit der Händlerpremiere des neuen Grandland ins Autojahr 2025. Das 4,65 Meter lange SUV ist mit dem „Goldenen Lenkrad“ ausgezeichnet worden und wird zum Marktstart zu besonderen Leasingkonditionen angeboten. So gibt es den 136 PS (100 kW) leistenden Grandland Hybrid Edition 1.2 DIT zu einer monatlichen Rate ab 355 Euro. Die Jahreslaufleistung beträgt in diesem Fall 10.000 Kilometer. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich. Erhältlich ist der Opel Grandland auch als Plug-in-Hybrid und rein batterie-elektrisches Modell. (aum)