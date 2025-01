Frank Marotte wird Vice President von Dacia

Frank Marotte übernimmt zum 1. Februar bei Dacia das Amt des Vice President Marketing, Sales and Operations. Er wird Mitglied des Management Committee und berichtet direkt an Markenchef Denis Le Vot.

Frank Marotte ist Absolvent der Ecole Centrale Paris und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Er begann seine berufliche Laufbahn 1993 bei Peugeot und hatte eine Reihe von Führungspositionen in Frankreich und im Ausland inne. 2008 wurde er zum Head of Product Planning bei PSA ernannt.



2013 wechselte Frank Marotte als Direktor für Produktplanung für Europa, Russland und den Nahen Osten zu Toyota und war Mitglied des Toyota Motor Europe Executive Committee.

Sechs Jahre später wurde er Präsident und Geschäftsführer von Toyota Frankreich. (aum)