Die GTÜ ist Anlaufstelle für Oldtimerbesitzer

Die Gesellschaft für Technische Überwachung kümmert sich nicht nur um die Hauptuntersuchung von neueren Autos und um Fahrzeuggutachten, sondern verfügt auch über eine ausgewiesene Oldtimerexpertise. Über ihre Kompetenz in Sachen Klassiker informiert die Stuttgarter Prüf- und Sachverständigenorganisation in den kommenden Wochen auch auf zwei Oldtimermessen.

Auf der Bremen Classic Motorshow (31.1.–2.2.) präsentiert sich die GTÜ am Gemeinschaftsstand mit dem Oldtimerzentrum Schuppen Eins. Zweiter Termin ist das Heimspiel bei der Retro Classics in Stuttgart (27.2.–2.3.). Auch hier informiert das Unternehmen zu sämtlichen Dienstleistungen insbesondere für klassische Fahrzeuge. An klaren Tagen lässt sich vom Außengelände der Messe aus auch die GTÜ-Zentrale mit dem markanten roten Schriftzug auf dem Dach sehen.



Im Mai und im Oktober ist die Gesellschaft für Technische Überwachung außerdem auf dem Sachverständigentag in Berlin und der Fachtagung Freie Werkstätten und Servicebetriebe in Würzburg vertreten. (aum)