Vorschau: Luxus, Urlaubsfreuden, Sterne und Explosionen

Auch 2025 wird für die Automobilindustrie wieder ein herausforderndes Jahr werden. Verbraucher dürfen sich zumindest auf einige preisgünstigere Elektroautos freuen, und weitere chinesische Hersteller werden auf den Markt drängen. Der Verband der Deutschen Automobilindustrie schätzt auf seiner Jahreskonferenz schon einmal vorab die Lage ein.

Ganze vier Händler hat Rolls-Royce in Deutschland. Wir nehmen Sie morgen mit auf eine Fahrt im Ghost, dem Einstiegsmodell der legendären Luxusmarke. Zwei weitere Ausfahrten: Lust auf den Frühling macht derweil das neue Mini Cabrio, und Mercedes-AMG zeigt mit dem Plug-in-Hybrid E 53 ein Herz für Sechs-Zylinder-Fans.



Urlaubsvorfreuden weckt die CMT in Stuttgart. Sieben der zehn Hallen sind von Campingfahrzeugherstellern belegt, die immer noch mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen haben, nachdem der Boom in den Corona-Jahren die Branche zur Überproduktion verleitet hat. Die wichtigsten Neuheiten stellt Michael Kirchberger vor. Zudem begeben wir uns mit Michelin und DS auf Winterfahrt und Sternensuche. Beide Unternehmen demonstrieren das Zusammenspiel von Reifen und Auto im Winter. Ziel der Fahrt ist Salzburg, wo die neuen österreichischen Michelin-Sterne vergeben werden.



Elektromobilität einmal anders: Das Fraunhofer Institut hat ein neues Batterieforschungszentrum eingeweiht. In einem Bunker können Lithium-Akkus gezielt zur Explosion gebracht werden. Außerdem blicken wir in die USA zur ersten großen Oldtimer-Versteigerung in diesem Jahr.



