Fiat bietet nun auch den Scudo als Easy Pro an

Nach Doblò und Ducato bietet Fiat nun auch den Scudo als Sondermodell Easy Pro an. Damit wird der Einstieg in die Baureihe günstiger. Der kompakte Transporter ist damit nun ab einem Preis von 34.629 Euro (brutto) erhältlich. Der Scudo Easy Pro ist ausschließlich als Kastenwagen Standard (L2) in der Karosseriefarbe Gelato Weiß verfügbar. Der 1,5-Liter-Turbodiesel mit Stopp-Start-Automatik leistet 120 PS (88 kW).

Zur Serienausstattung des Fiat Scudo Easy Pro gehören unter anderem die Schiebetür rechts, um 180 Grad öffnende Hecktüren, Zentralverriegelung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel sowie ein digitales Kombiinstrument. Klimaanlage, Berganfahrassistent und Einparkhilfe hinten sind ebenfalls Standard. Im Vergleich zu den Preisen der einzelnen Komponenten bietet der Easy Pro eine Ersparnis von 1200 Euro.



Neu im Programm von Fiat Professional ist außerdem das Ausstattungspaket Hero, das für alle Modellvarianten des Scudo mit Ausnahme des Easy Pro zur Verfügung steht. Es umfasst den Laderaumbodenschutz aus Birkenholz, den Doppelsitz inklusive Magic-Cargo-System auf der Beifahrerseite, Nebelscheinwerfer, elektrisch einklappbare Außenspiegel, zwei 12-Volt-Steckdosen im Handschuhfach und an der D-Säule sowie das digitale Kombiinstrument mit Farbdisplay. Dazu kommen ein leistungsfähigeres Audiosystem mit Zehn-Zoll-Touchscreen mit Android Auto / Apple Carplay sowie eine 180-Grad-Rückfahrkamera. (aum)