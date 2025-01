Ladepunkte an Tankstellen nur schwach frequentiert

Tankstellen in Deutschland verzeichneten im Jahr 2024 täglich durchschnittlich 1,9 Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen je Ladepunkt und seien damit wenig ausgelastet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung von Uniti, dem Bundesverband Energie Mittelstand. Die Befragung zeigt auch, dass die Kunden an den Tankstellen immer stärker auf bargeldlose Zahlungen setzen. So ist der Anteil der Bargeldzahlungen an den Stationen auf unter 25 Prozent gefallen, während er im Einzelhandel sonst bei über 35 Prozent liegt. Fast ein Fünftel der bargeldlosen Zahlung entfällt dabei auf Tankkarten.

Bei der Elektromobilität sei die Tankstellenbranche mit hohen Investitionen wirtschaftlich in Vorleistung getreten. So haben die an der Befragung teilnehmenden Unternehmen über 7100 Ladepunkte an ihren Tankstellen errichtet. Die wirtschaftliche Dynamik der E-Mobilität an den Stationen sei mit durchschnittlich 1,9 Ladevorgängen pro Tag je Ladepunkt jedoch schwach, heißt es. „Um eine Schnellladesäule wirtschaftlich tragfähig einzurichten und betreiben zu können, wäre aber ein Vielfaches an täglichen Ladevorgängen notwendig“, meint Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn. Umso absurder mute ihm daher das Vorhaben aus Teilen der Bundespolitik an, Tankstellen gesetzlich zur Errichtung von Schnellladesäulen verpflichten zu wollen. „Investitionsentscheidungen über Standorte für Schnellladesäulen sollten ausschließlich auf Basis betriebswirtschaftlicher Erwägungen der Unternehmen erfolgen. Marktwirtschaftliche Prinzipien sollten von der Politik nicht durch planwirtschaftliche Vorgaben ersetzt werden, die aus unserer Sicht zudem verfassungswidrig sind“, so Kühn.



Dringenden Handlungsbedarf des Gesetzgebers sieht Uniti dagegen an anderer Stelle. So zeigt eine aktualisierte Prognose in der Jahreserhebung, dass die Nachfrage für Flüssigkraftstoffe, die in den Corona-Jahren signifikant eingebrochen war, bis 2030 nicht wie ursprünglich erwartet weiter abnehmen wird, sondern wieder wächst. So bekräftigt der Bundesverband Mittelstand Energie seine Forderung nach einem schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Kraftstoffe und deren Markthochlauf, „um die Klimaziele zu erreichen“.



Die Studie zu Tankstellen und Paymentsystemen basiert auf Daten von 13.131 Stationen, die für über 90 Prozent des Tankstellenmarktes in Deutschland stehen. Die Präsentation der Ergebnisse fand auf dem Uniti Mobility Payment Forum statt, an dem gestern und vorgestern in Hamburg über 500 Branchenvertreter aus 17 Nationen teilnahmen. (aum)