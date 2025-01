Stellantis ist die Nummer eins bei leichten Nutzfahrzeugen

Dank gleich mehrerer Marken hat Stellantis in Deutschland im vergangenen Jahr erstmals die Marktführung auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge übernommen. Fast jeder vierte Lieferwagen und Transporter (23,6 Prozent) kam von einer der vier Konzernmarken in diesem Bereich. Das ist fast ein Fünftel mehr als 2023 und bedeutet eine Zunahme des Marktanteils um knapp 2,1 Prozentpunkte. Mit 67.300 Verkäufen stiegen die Auslieferungen um 19,3 Prozent.

Zugpferd bei der positiven Entwicklung war die größte deutsche Stellantis-Marke, Opel. Die Rüsselsheimer steigerten ihre Auslieferungen um 40 Prozent auf einen Marktanteil von starken 9,2 Prozent.



Citroën verkaufte knapp 12.300 leichte Nutzfahrzeuge (plus 45 Prozent), und Peugeot erreichte knapp 10.700 Neuzulassungen (+29,4%). Auch die beiden französischen Marken steigerten ihren Marktanteil damit deutlich.



Bei den Freizeitfahrzeugen war Stellantis im Jahr 2024 erneut die klare Nummer eins. Nach vorläufigen internen Daten kamen mehr als die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen Reisemobile von Stellantis. Topseller war dabei erneut der Fiat Ducato, dessen Zulassungen mit rund 25.600 Fahrzeugen bereits in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 30,9 Prozent über dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 lagen. (aum)