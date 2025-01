Abarth kleidet ein

Abarth unternimmt einen weiteren Ausflug in die Welt der Mode. Die Turiner Automobilmarke präsentiert zusammen mit dem norditalienischen Modelabel Tramarossa eine luxuriöse und sportliche Herrenkollektion. Im Mittelpunkt stehen Jeans aus hochwertigen italienischen Stoffen und japanischem Selvedge-Denim. Diese exklusive Sorte Denim wird auf traditionellen Webstühlen hergestellt und erhielt ihren Namen aufgrund der besonderen Verarbeitung der Ränder. Diese sind nicht offen und fransen dadurch nicht aus. Selvedge-Jeans weisen am Saum eine farbige Naht auf. Die Jeans der Kollektion Tramarossa x Abarth sind in verschiedenen Waschungen und Passformen erhältlich.

Die Kollektion umfasst auch Chinos in Marineblau, Cargo-Hosen aus Sweatstoffen, Wollpullover mit dem „Tramarossa x“-Abarth-Logo und Sweatshirts. Die Oberbekleidung runden unter anderem ein Field-Jacket, eine Bomberjacke und eine Weste ab. Ergänzt wird die Kollektion durch Accessoires wie eine Baseballkappe und eine Wendemütze.



Die Kollektion Tramarossa x Abarth ist ab August in ausgesuchten Stores und im Online-Shop erhältlich. (aum)