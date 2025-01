Beim Namen Monte Carlo denkt man an Glamour, Geschwindigkeit und Serpentinen entlang der Côte d’Azur. Bei Skoda steht der Begriff für die sportlich angehauchte Topausstattung einer jeder Baureihe. Auch im überarbeiteten Mini-SUV Kamiq mit 150-PS-Benziner wird das Konzept optisch mit wohltuendem Understatement in Szene gesetzt – wenn auch je nach Straßenbelag nicht immer zum Wohl aller Passagiere.

Bereits seit 2019 am Markt, punktet der Kamiq durch kompakte Maße, solide Verarbeitung und Geräumigkeit. Das Facelift 2022 brachte frischen Wind ins Design: aufrechter Kühlergrill, dynamische Blinker und markante Reflektoren am Heck. Im Monte Carlo sorgen rote Zierstreifen und Schalensitze für sportliche Atmosphäre, ohne auf Komfort zu verzichten. Mit hoher Sitzposition und großzügigem Platzangebot überzeugt der Kamiq auch auf langen Fahrten.



Technisch bietet die Monte-Carlo-Version Highlights wie ein digitales Kombiinstrument, ein intuitives 9,2-Zoll-Touchscreen-Infotainment und Matrix-LED-Scheinwerfer. Während USB-C-Anschlüsse und „Simply Clever“-Details wie ein Eiskratzer in der Tankklappe überzeugen, zeigt sich das Doppelkupplungsgetriebe im Stadtverkehr ruckelig. Dafür begeistert der 150-PS-Turbobenziner mit spritziger Beschleunigung und effizientem Verbrauch.



Das adaptive Fahrwerk erlaubt agile Kurvenfahrten, reagiert auf unebenem Untergrund aber leicht ruckelig. Die Soundanlage und eine gute Playlist helfen auf der Autobahn ab Tempo 130 gegen die Reifengeräusche der großen 18-Zöller. Mit Travel Assist-Paket und Matrix-LED gibt es Sicherheit in Serie.



Der Kamiq Monte Carlo ist eine exklusive Wahl, der seinem Namen gerecht wird – wenn auch nicht für jeden Geldbeutel.: Ab 36.320 Euro startet das Modell, unser Testwagen lag bei stolzen 45.640 Euro. (aum)