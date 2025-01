Stuttgart eröffnet das Campingjahr

Die CMT eröffnet traditionsgemäß das Camperjahr in Stuttgart. Von Samstag an bis zum Sonntag kommender Woche zeigen rund 2000 Aussteller in zehn Hallen ihre Produkte. Neben den Tourismusanbietern belegen die Hersteller von Freizeitfahrzeugen sieben Hallen, viele von ihnen bringen erste Neuheiten mit. Auffällig ist die Tendenz zum leichten und preisgünstigen Caravan, LMC etwa zeigt die drei Edero-Modelle, deren kleinstes unter 15.000 Euro kostet und weniger als 750 Kilogramm wiegt. Im Zuge wachsender E-Mobilität vielleicht ein hoffnungsvoller Ansatz.

Aber auch die Reisemobilbauer kommen mit Premieren nach Stuttgart. Hannes Camper zeigt den ersten Ausbau eines Mercedes Sprinter, der trotz guter Ausstattung weniger als 100.000 Euro kostet. Auch Mercedes selbst hat den Preis für den Marco Polo etwa sozialverträglicher gestaltet. Mit Schlafbank und Hubdach kostet die günstigste Campingvariante der V-Klasse namens Horizon rund 59.000 Euro, die Küchenzeile ist dabei jedoch auf der Strecke geblieben.

Tickets für die CMT kosten am Wochenende 17 Euro im Vorverkauf, an Werktagen 15 Euro. Wer nicht online bucht, sondern vor Ort zahlt, muss drei Euro Aufschlag hinnehmen. (aum)