Das sind die sichersten Autos

Die E-Klasse von Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr die Crashtestszenarien von Euro NCAP am besten überstanden. Der „Best Performer 2024“ erreichte beim Insassenschutz 92 Prozent (Erwachsene) und 90 Prozent (Kinder) der möglichen Punkte. Beim Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger erreichte der Mercedes 84 Prozent, und bei der Ausstattung mit Assistenzsystemen waren es 87 Prozent.

Beste Fahrzeuge ihrer Klasse waren der Zeekr X (Kompakt-SUV), der Skoda Superb und der baugleiche VW Passat bei den Familienautos sowie der Mazda CX-80 bei den großen SUV. Skoda und VW übertreffen dabei die E-Klasse sogar in Sachen Insassenschutz Erwachsener noch leicht, der Mazda liegt in diesem Punkt sowie beim Schutz anderer Verkehrsteilnehmer mit dem Mercedes gleichauf, der Zeekr ist ebenfalls in zwei Punkten (Kindersicherheit, Fußgängerschutz) auf Augenhöhe. (aum)