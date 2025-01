Livewire gibt sich eine etwas sportlichere Note

Der Name suggeriert eher eine Enduro, doch die neue Livewire S2 Alpinista ist als sportlich orientiertes Naked Bike ausgelegt. Gegenüber der S2 Del Mar rollt sie auf kleineren 17-Zoll-Rädern. Das optimiert das Handling und verringert gleichzeitig die Sitzhöhe um fast drei Zentimeter. Sie verfügt zudem über nach unten gelegte Lenkerendenspiegel. Mit einem Gewicht von 197 Kilogramm beschleunigt die Alpinista in drei Sekunden auf 100 km/h. Sie leistet wie die Del Mar in der Spitze 63 kW (86 PS) und liefert 263 Newtonmeter Drehmoment. Dank einer Dauerleistung von 30 kW (41 PS) kann auch sie mit dem A2-Führerschein gefahren werden.

Der Akku mit einer Kapazität von 10,5 kWh steht für eine Reichweite von rund 190 Kilometern in der Stadt und bis zu 114 Kilometern im US-Highway-Modus. Mit Schiebe und Softbags sowie Koffern aus dem Originalzubehörprogramm soll sich die Alpinista auch für längere Touren oder Berufspendler empfehlen.



Die neue Livewire kostet 18.832 Euro (Schweiz: 17.990 CHF). (aum)