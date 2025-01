Jeder fünfte Skoda wird in Deutschland verkauft

Skoda hat seinen Absatz im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent gesteigert und weltweit 926.600 Fahrzeuge ausgeliefert. Deutschland, wo die Marke größter Importeur ist, bleibt der wichtigste Markt. Dorthin wird fast jeder fünfte Skoda geliefert. Hier stiegen die Neuzulassungen um 18,5 Prozent auf 187.100. Das sind über 29.000 Autos mehr als 2023.

Signifikant zulegen konnte Skoda beispielsweise auch in der Türkei, Großbritannien, Polen und Spanien. Auf dem tschechischen Heimatmarkt gingen die Verkäufe um 3,8 Prozent zurück, insgesamt legten sie in Ost- und Zentraleuropa aber zu. Jeweils um etwa ein Viertel sanken hingegen die Auslieferungen in Indien mit 36.000 Einheiten und in China mit 17.500 Autos. Das sind insgesamt rund 13.000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr.



Bestseller unter den Modellen bleibt der Octavia, der auf fast 216.000 Stück kam. Dahinter folgen Kamiq und Fabia. (aum)