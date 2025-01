Er gilt als einer der bedeutendsten Rennwagen der Motorsportgeschichte. Mit dem W 196 R kehrte Mercedes 1954 in den Motorsport zurück und gewann auf Anhieb die Weltmeisterschaft. Vier der legendären Silberpfeile sind erhalten geblieben. Einer davon, aus der Sammlung des Indianapolis Motor Speedway Museums in den USA, wird am 1. Februar im Stuttgarter Mercedes-Museum versteigert und dürfte eines der teuersten jemals gehandelten Autos werden. Schließlich saßen am Steuer Rennfahrer-Legenden wie Juan Manuel Fangio und Sterling Moss.

Dass der Wagen mit der Fahrgestellnummer 00009/54 vom Auktionshaus RM Sotheby’s versteigert werden kann, ist der Großzügigkeit der Marke zu verdanken: Mercedes hatte das Fahrzeug 1965 überholt und dem Museum in den USA geschenkt, dass es nun zur Auktion geliefert hat. Experten rechnen mit einem Erlös zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Es ist aber auch gut möglich, dass der im Januar 1955 erstmals eingesetzte W 196 R den Mercedes 300 SLR einholt. Der Straßenrennwagen, auch Uhlenhaut-Coupé genannt, wurde 2022 für 135 Millionen Euro versteigert und gilt seither als das bislang teuerste Auto. (aum)