Die GTÜ spendet über 75.000 Euro

Die Gesellschaft für Technische Überwachung hat auch im vergangenen Jahr wieder gemeinnützige Organisationen mit Spenden unterstützt. Sie beliefen sich auf über 75.000 Euro. Firmenjubiläen von GTÜ-Partnern nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. So kam auf diesem Weg eine Sammelspende für das Deutsche Kinderhilfswerk in Höhe von rund 36.000 Euro zusammen.

Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich seit 1972 für Kinderrechte und gegen Kinderarmut ein.

Eine Spende von 34.500 Euro ging an die Deutsche Verkehrswacht, die 100-jähriges Jubiläum feierte: Die kaufte von dem Geld 100 Kinderfahrräder und Sicherheitshelme für die Verkehrserziehung. Außerdem hat die GTÜ in diesem Jahr wieder die Olgäle-Stiftung am Unternehmenssitz in Stuttgart unterstützt. Die Stiftung fördert das Olgahospital, eines der größten Krankenhäuser für Kinder und Jugendliche in Deutschland. (aum)