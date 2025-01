Sonderedition bei Alfa Romeo

Alfa Romeo bietet in allen Baureihen die neue Sonderserie „Intensa“ an. Zu den optischen Merkmalen zählen goldfarbene Akzente an der Karosserie und den Leichtmetallrädern sowie braune Ziernähte und gestickte Details im Interieur. Dazu kommt eine umfangreiche Ausstattung. Die serienmäßigen Technologie- und Audiopakete ergeben einen Kundenvorteil von bis zu 2300 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen. Die Modelle sind in Kürze bestellbar, wobei der Junior erst ab März an der Reihe ist.

Die Sonderausstattung steht beim Junior für alle Varianten mit Ausnahme des Topmodells Veloce zur Verfügung. Die Preise beginnen bei 35.500 Euro. Zur Wahl stehen zwei Karosseriefarben. Den Intensa zeichnen unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie Stoßfängern, Seitenschwellern und Kotflügelaufsätzen in glänzendem Schwarz mit goldfarbenen Akzenten aus. Der Kühlergrill ist in Wagenfarbe lackiert. Sitze und Mittelarmlehne ziert der gestickte Schriftzug „Intensa“. In die vorderen Kopfstützen ist zusätzlich das Marken-Logo eingestickt. Türinnenseiten und Armaturentafel sind mit schwarzem Alcantara verkleidet.



Der Tonale Intensa rollt auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit goldfarbenen Details. Die Sättel der Sportbremsanlage von Brembo sind schwarz lackiert und tragen „Alfa Romeo“-Schriftzüge in Gold. Es stehen drei Karosseriefarben stehen zur Wahl. Das Interieur baut sich stilistisch ähnlich auf wie beim Junior. Besonders aufwändig ist das Sportlenkrad ausgeführt, das unten abgeflacht ist. Der schwarze Kunstlederbezug ist mit braunem Echtleder in den Daumenmulden und braunen Kontrastnähten kombiniert. Ebenfalls an Bord ist unter anderem ein 465-Watt-Audiosystem von Harman/Kardon. Die Preise beginnen bei 52.800 Euro.



Als Intensa verfügen der Stelvio und der Giulia über Leichtmetallräder mit 19 bzw. 20 Zoll Durchmesser sowie ebenfalls über die Brembobremsen mit Marken-Schriftzug. Italienische Flaggen auf den schwarzen Außenspiegel setzen Kontraste zu den vier verfügbaren Karosseriefarben. Das aktive Fahrwerk und ein 900-Watt-Soundsystem sind Serie. Stau- und Autobahnassistent sowie die intelligente Geschwindigkeitsregelsystem ergänzen die Fahrhilfen. Die Preise starten bei 69.000 Euro für den Alfa Romeo Giulia Intensa beziehungsweise 73.600 Euro für den Stelvio. Verfügbar sind alle Motorisierungen mit Ausnahme des Topmodells Quadrifoglio. (aum)