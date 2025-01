Der Feldversuch eines Oberleitungssystem für Lastwagen auf den Autobahn 5 bei Frankfurt und A 1 bei Lübeck sowie auf einem Teilstück der B 462 in Baden-Württemberg geht nach fünf Jahren planmäßig zu Ende. Insgesamt waren rund 25 Kilometer stromführende Leitung jeweils in beiden Richtungen über den rechten Fahrspuren errichtet worden, die eigens hierfür ausgerüstete Lastwagen mit elektrischer Energie versorgt hatten. Die Fahrzeuge verfügten auf dem Dach über einen automatisch ausfahrenden Stromabnehmer und bezogen darüber auf dem so genannten E-Highway Energie für den Vortrieb mithilfe eines Elektromotors sowie zum Laden der Batterien. War der Strom aufgebraucht, fuhren die Trucks ganz normal mit Diesel weiter. Eine abschließende Beurteilung der Zukunftschancen dieser Technik wird die TU Darmstadt im Juni dieses Jahres veröffentlichen. (aum)