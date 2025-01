Deutsch-dänisches Ladeprojekt

Eon und die dänische Fleggaard-Gruppe errichten in der Grenzregion in Norddeutschland insgesamt 36 Ladepunkte für Elektroautos. Sie werden an vier Filialen der beliebten Grenz-Einkaufsgeschäfte errichtet. Die Stationen sind zum Teil auch auf Caravangespanne von Urlaubern ausgelegt.

Bei Fleggaard in Harrislee bei Flensburg errichtet Eon einen Ladepark mit insgesamt 20 Ladepunkten. 16 von ihnen haben eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt, vier bis zu 400 kW. Dabei fließt ausschließlich Ökostrom. Dank besonders breiter Stellplätze und Anfahrschutzvorrichtungen können auch elektrische Lkw, Busse sowie Pkw mit Wohnwagen die Ladestationen nutzen.



Weitere Standorte sind in Süderlügum mit sechs Anschlüssen (bereits in Betrieb) sowie bei Calle Krusau (vier Ladepunkte) und bei Fleggaard Krusau (sechs Ladepunkte).



Laut einer Umfrage des Energieversorgers erwarten mehr als 55 Prozent der E-Mobilisten, dass es an Supermärkten Ladestationen gibt. (aum)