Porsche mit leichtem Rückgang

Das vergangene Jahr war bei Porsche von Modellwechseln in gleich vier der sechs Baureihen geprägt. Das schlug sich zum Teil auch in den Absatzzahlen nieder. Mit einem leichten Rückgang von drei Prozent kam der Sportwagenhersteller auf 310.718 Auslieferungen. Auf Deutschland entfielen 35.858 Neuzulassungen. Das sind elf Prozent mehr als 2023.

In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im vergangenen Jahr 75.899 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 86.541 Auslieferungen war Nordamerika erneut die größte Vertriebsregion und verzeichnete ein Plus von einem Prozent. In China brachen die Verkäufe aufgrund der dortigen Marktlage um 28 Prozent auf 56.887 Fahrzeuge ein. Die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte entwickelte sich mit einem Zuwachs von sechs Prozent hingegen erneut positiv. Insgesamt konnten dort 55.533 Autos abgesetzt werden.



Bestseller blieb der 2023 grundlegend überarbeitete Cayenne, auf den gut ein Drittel aller Verkäufe entfielen. Von ihm wurden 102.889 Stück ausgeliefert. Das waren 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Baureihen 911 und 718 entwickelten sich positiv. (aum)