Kia elektrisiert die Australien Open

Kia unterstützt als langjährigster Hauptsponsor des Tennisturniers auch in diesem Jahr wieder die Australian Open (12.–26.1.). Den Organisatoren wird eine Flotte von 130 Fahrzeugen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um EV9, EV5, EV6 und Carnival HEV (in Deutschland nicht erhältlich) sowie Sorento HEV und Sportage HEV. Damit sind zum ersten Mal alle Fahrzeuge, die Spieler, Schiedsrichter und prominente Gäste in Melbourne befördern, elektrifiziert.

Kia präsentiert während der Australian Open seine gesamte vollelektrische Modellpalette und gibt Besuchern die Möglichkeit, sich mit der Technologie vertraut zu machen. Außerdem stellt die Marke ihre Kampagne „What's Your Next Move?“ vor, in der der Kia EV3 und der EV5 vorgestellt werden. Zudem veranschaulicht der Dokumentarfilm „Rafa’s Next Move“ die Geschichte des langjährigen Kia-Markenbotschafters Rafael Nadal bei den Australian Open und seine täglichen Interessen außerhalb des Tennis. Gemeinsam mit Tennis Australia entstand zudem die digitale Serie mit dem Titel „What Moves You?“. In vier Folgen werden die persönlichen Geschichten aktueller Tennisspieler untersucht, um herauszufinden, was ihre Leidenschaft jenseits des Tennisplatzes befeuert. Die Interviews wurden im Kia EV5 und EV9 geführt.



Im Rahmen einer weiteren Initiative wurden 20 koreanische Kinder als offizielle Ballkinder für die AO25 ausgewählt. (aum)