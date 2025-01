Opel will Elektromobilität leichter machen

Opel will den Umstieg auf Elektromobilität erleichtern und bietet beim Kauf eines batteriebetriebenen Modells gleich das Servicepaket „Electric All In“ mit dazu. Darin enthalten enthalten sind zum Beispiel eine Wallbox und der Charging Pass, aber auch Not- und Pannenruf sowie zahlreiche „Opel Connect Plus“-Dienste. Sie reichen von e-Remote-Funktionen, mit denen sich per pp Ladestatus und Batteriestand des Fahrzeugs kontrollieren oder die Klimatisierung programmieren lassen, über Remote-Control-Anwendungen wie das ferngesteuerte Türverriegeln oder Lichteinschalten bis hin zur Live-Navigation mit Echtzeit-Informationen zu Ladestationen und Parkplätzen. Zudem gibt es in Notfällen auch eine mobile Ladehilfe. (aum)