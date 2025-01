Vorschau: Noch ein Retro-Renault und die Motorradbilanz

Wenn es um die Verknüpfung von Elektromoibilität und Modelle der eigenen Historie geht, hat Renault momentan einen Lauf. Nach R 5 und R 4 erwecken die Franzosen nun auch noch den Ur-Twingo wieder zum Leben. Unser Autor Guido Borck durfte im Prototyp des Twingo E-Tech Electric zumindest schon einmal Platz nehmen.

Beim Namen Monte Carlo denkt man an Glamour, Geschwindigkeit und Serpentinen entlang der Côte d’Azur. Bei Skoda steht der Begriff für die sportlich angehauchte Topausstattung einer Baureihe. Auch im überarbeiteten Mini-SUV Kamiq mit 150-PS-Benziner wird das Konzept optisch mit wohltuendem Understatement in Szene gesetzt – wenn auch fahrdynamisch nicht immer zum Wohle der Passagiere.



Wo bleibt das softwaredefinierte Auto? Seit Jahren geistert der Begriff durch die Autowelt: Das Software Defined Vehicle, das Smartphone auf Räder, das sich genauso geschickt durchs Internet bewegt wie auf der Straße, mit updatefähigem Zentralcomputer. Auf der CES in Las Vegas gab es interessante Entwicklungen zu bestaunen. Wir fragen: Was hat eigentlich der Kunde davon?



Jens Meiners fährt den gelifteten Elektro-Boliden BMW iX, der nochmals stärker geworden ist. Und er liefert Fahreindrücke zum Mini Cabriolet, das jetzt deutlich futuristischer auftritt und für den nächsten Sommer wie geschaffen ist. Außerdem setzen wir unsere Serie über Elektroautos fort und verweisen auf einige attraktive Angebote des Marktes.



Die Jahresbilanz der Pkw-Neuzulassungen für 2024 liegt vor, nächste Woche schauen wir uns den Motorradmarkt an und nennen auch die beliebtesten Modelle sowie die Zahlen des Elektrosegments. Mit der CMT in Stuttgart wird Ende nächster Woche die Urlaubssaison 2025 eingeläutet und zeigen die Hersteller ihre Caravaning-Neuheiten.



Zudem halten wir sie tagesaktuell über weitere Neuigkeiten rund um Auto, Motorrad und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)