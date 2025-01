Europas „Auto des Jahres“ kommt von Renault

Der Renault 5 E-Tech Electric und sein sportliches Pendant Alpine A290 sind zum „Car of the Year 2025“ in Europa gewählt worden. Die Entscheidung trafen 60 Automobiljournalistinnen und -journalisten aus 23 Ländern. Renault erhält den wichtigsten europäischen Autopreis damit zum bereits achten Mal seit 1966.

In Deutschland ist der Renault 5 E-Tech Electric aktuell in zwei Batterieversionen und drei Ausstattungslinien erhältlich, in diesem Jahr werden zudem die neue Einstiegsversion Five zu Preisen ab 24.900 Euro sowie das Sondermodell „Roland Garros“ eingeführt. Der A290 als sportlicher Ableger ist in zwei Leistungsstufen mit 130 kW (177 PS) und 160 kW (218 PS) erhältlich.



Ins Finale zur Wahl von Europas Auto des Jahres hatten es außerdem der Alfa Romeo Junior, Citroën C3 und ë-C3 sowie der Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster und Kia EV3 geschafft. (aum)