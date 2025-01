VW Transporter und Caravelle geben sich sportlich

Volkswagen wird auch den neuen Transporter der T7-Generation und den Caravelle wieder als Sondermodell „Edition“ anbieten. Schwarze Karosserieelemente und schwarze Leichtmetallräder sowie ein aufgewertetes Interieur setzen sportliche Akzente. Stoßfänger und Anbauteile sind in Wagenfarbe lackiert. Wesentliche Merkmale sind das schwarz lackierte Dach sowie eine schwarze Folierung mit „Edition“-Schriftzug am Heck und an den Seitenschwellern. Der Caravelle Edition verfügt darüber hinaus über einen Chromstreifen zwischen den Scheinwerfern sowie schwarz getönte Scheiben im Fahrgastraum; beim Caravelle und Kombi sind zudem die B-Säulen schwarz foliert.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehören die in hochglänzendem Schwarz lackierten Außenspiegel und LED-Rückleuchten. Während der Transporter „Edition“ auf schwarz glänzenden 17-Zoll-Leichtmetallrädern vom Typ „Le Mans“ fährt, rollt der Caravelle „Edition“ auf ebenfalls schwarzen 19-Zoll-Leichtmetallrädern „Indianapolis“.



Im Innenraum tragen die Editionsmodelle eine höherwertigere Armaturentafel mit Hochglanzrahmen um das Infotainmentsystem, ein Lederlenkrad und Türöffner in Chrom. Die beleuchteten Trittstufenverkleidungen haben einen „Edition“-Schriftzug.



Die Sondermodelle können bereits bestellt werden. Die Preise beginnen bei 40.465 Euro. Der neue VW Transporter kommt in diesem Monat zunächst als Kombi auf den Markt. (aum)