Mercedes verbucht deutlichen Rückgang bei Elektrofahrzeugen

Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr weltweit 2.389.000 Pkw und Vans verkauft. Das sind vier Prozent weniger als 2023. Der Absatz von Elektromodellen ging dabei überproportional um über ein Fünftel (minus 22 Prozent) zurück. In Europa setzte die Marke drei Prozent weniger Fahrzeuge ab, in China betrug der Rückgang sieben Prozent. Auf dem Heimatmarkt lagen die Neuzulassungen neun Prozent unter dem Vorjahr. Absatzsteigerungen verzeichnete Mercedes in den USA (plus acht Prozent) und anderen Teilen der Welt (+4 %). (aum)