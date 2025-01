Toyota frischt den Yaris etwas auf

Toyota wertet im neuen Jahr den 130 PS (96 kW) starken Yaris GR Sport auf, die auch in der neuen Farbgebung Storm Grey mit schwarzem Dach angeboten wird. Zusätzliche Akzente setzen matte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in neuer Optik. Den Innenraum werten rote Nähte und Akzente in Gun-Metal-Grau sowie ein neues geprägtes „GR“-Logo an den Kopfstützen auf. Auch die Farbpalette für die anderen Yaris-Versionen wird erweitert. Neu ist der Farbton Forest Green, der wahlweise ebenfalls in Kombination mit einem schwarzen Dach verfügbar ist. Die Ausführung des Hybrids mit 116 PS (85 kW) bietet Toyota in der Ausstattung Comfort Privatkunden zu einer monatlichen Leasingrate von 259 Euro ohne Anzahlung an. (aum)