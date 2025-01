Den Dacia Bigster gibt es ab 23.990 Euro

Bei Dacia kann ab sofort der Bigster bestellt werden. Die Preisliste für das erste Kompaktfahrzeug der Marke beginnt bei 23.990 Euro und reicht bis 30.590 Euro für das Topmodell. Angeboten werden vier Ausstattungslinien und vier Motorisierungen mit bis zu 155 PS (115 kW), darunter auch eine Allradvariante und ein LPG-Modell für Flüssiggasbetrieb. Ein Diesel ist nicht erhältlich.

In den beiden höchsten Ausstattungsstufen (ab 26.840 Euro) gibt es unter anderem verbesserte Komfortsitze und eine elektrische Heckklappe an Bord sowie Zweifarb-Lackierung. Auch für den Bigster ist das Sleep Pack erhältlich, das den Kofferraum in ein Doppelbett verwandelt. Die Fahrzeuggarantie lässt sich bei regelmäßiger Wartung auf bis zu sieben Jahre oder 150.000 Kilometer verlängern. (aum)