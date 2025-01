Volkswagen verkauft 1,4 Prozent weniger Autos

Volkswagen hat im vergangenen Jahr weltweit rund 4,8 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind 1,4 Prozent weniger als 2023. Vor allem im größten Markt China mit 2,2 Millionen Verkäufen sowie in Südamerika mit knapp 480.000 Auslieferungen gingen die Verkäufe von Europas größten Autobauer deutlich zurück. Dort sank der Absatz um 8,3 Prozent und um 21,1 Prozent. Stark aufholen konnte VW hingegen in Nordamerika mit fast 600.000 verkauften Fahrzeugen und einem Plus von 18,2 Prozent.

In Deutschland blieb die Marke mit einem Neuzulassungsanteil von 19,1 Prozent klarer Marktführer. Hier lag der Absatz in einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt 3,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Europaweit verkauften die Wolfsburger 1.254.500 Autos und damit 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. (aum)