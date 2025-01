Kia EV3 hört aufs Wort, streamt und spielt

Als erstes Kia-Modell in Europa bietet der vollelektrische EV3, dessen Auslieferung in Deutschland zurzeit beginnt, einen KI-Assistenten auf Basis von Chat-GPT sowie die Möglichkeit, Videostreaming-Dienste, Gaming-Angebote und einen Wifi-Hotspot ins Fahrzeug zu integrieren. Ab Ende Februar werden die neuen Funktionen auch als Over the Air-Update verfügbar sein.

Die KI-Assistenztechnologie von Kia erweitert die herkömmliche Sprachsteuerung durch künstliche Intelligenz und bietet den Nutzern neue Möglichkeiten, direkt und intuitiv mit den Fahrzeugfunktionen zu interagieren, zum Beispiel bei der Reiseplanung oder der Informationssuche. EV3-Käufer erhalten den KI-Assistenten für einen einjährigen Testzeitraum kostenlos. Anschließend kann der Service über die Kia Connect App gebucht werden. Dort sind auch die neuen In-Car-Entertainment-Angebote erhältlich. Dazu gehören die Videostreamingdienste Youtube, Netflix, Amazon Prime, Paramount+, Disney+, Pluto TV und Apple TV sowie ein Gaming-Angebot. Hinzu kommt der Wifi-Hotspot für die Verbindung mobiler Geräte mit dem Internet.



Unter den drei Ausstattungsversionen kann der EV3 Earth mit einem Business-Paket aufgewertet werden. Es kostet 700 Euro und bietet zusätzlich Sitzbezüge in Ledernachbildung, den elektrisch einstellbaren Fahrersitz, Mittelkonsole vorn mit ausziehbarer Ablagefläche und eine Privacy-Verglasung. Das Business-Paket ist erhältlich in Verbindung mit dem Winter-Connect-Paket, das eine Wärmepumpe zur Innenraumklimatisierung sowie die V2L-Funktion samt Adapter zum Anschluss von 220-Volt-Geräten beinhaltet.



Die Business-Elemente waren bisher Bestandteil des Upgrade-Pakets, das nun in entsprechend reduzierter Form für 1000 Euro angeboten wird. (aum)