Deutschands beliebtester Kleinwagen kommt von Opel

Der auch als Elektroauto erhältliche Opel Corsa war auch 2024 wieder der beliebteste Kleinwagen in Deutschland. Mit 43.467 Neuzulassungen stand er das vierte Jahr in Folge in seinem Segment auf Platz eins. Ähnlich hoch waren auch die Verkaufszahlen für den kompakten Astra. Mit rund 47.600 Neuzulassungen legte er gegenüber dem Vorjahr um knapp 90 Prozent zu. Opel gehörte im vergangenen Jahr zu den drei deutschen Marken, die sich gegenüber 2023 verbessern konnten und erreichte mit einem leichten Plus von zwei Prozent in einem rückläufigen Unfeld einen Marktanteil von 5,2 Prozent. (aum)