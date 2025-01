Goodyear verkauft die Reifenmarke Dunlop an den japanischen Hersteller Sumitomo Rubber Industries. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Marken und immaterielle Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit des Markengeschäfts in Europa, Nordamerika und Ozeanien für den Preis von 701 Millionen US-Dollar (umgerechnet 681 Millionen Euro) auf SRI übertragen werden. Der Vertrag regelt, dass Goodyear den Namen Dunlop in Europa noch fünf Jahre lang für Lkw- und Motorradreifen einsetzen kann. (aum)