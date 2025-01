Skoda aktualisiert den Enyaq

Mit dem Enyaq hat Skoda eines der Elektroautos in Europa geschaffen. Die Baureihe erhält eine umfangreiche Auffrischung, die sich äußerlich an die neue Designsprache der Marke anlehnt. Dank optimierter Aerodynamik vergrößert sich die Reichweite, es werden mehr nachhaltige Materialien verwendet und die Serienausstattung erweitert. Die Außenabmessungen sind geringfügig gewachsen. Zusätzlich werden verbesserte digitale Funktionen und weiterentwickelte Assistenzsysteme eingeführt. Die neue Modellgeneration ist ab morgen bestellbar. In Deutschland liegt der Einstiegspreis bei 44.400 Euro für den Enyaq 60.

Der Enyaq weist künftig eine umfangreichere Serienausstattung auf, die etwa beheizbare Vordersitze, beheizbares Lenkrad und technische Aufwertungen umfasst. Auch das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System inklusive Annäherungs- und Walkaway-Funktion, Drei-Zonen-Klimaanlage, Side Assist, Stau-sowie vorausschauender und adaptiver Abstandsassistent und Stauassistent sind ebenfalls Standard. Zu den optionalen Neuheiten zählt fernbedientes Parken und fernbedientes trainiertes Parken.



Der Enyaq wird mit zwei Batteriegrößen und drei Antriebsoptionen angeboten. Die Leistungen liegen zwischen 150 kW (204 PS) und 210 kW (285 PS). Je nach Ausführung ist der Skoda bis zu 180 km/h schnell und bietet eine maximale Reichweite von über 590 Kilometern sowie ein maximales Drehmoment von 310 bzw. 545 Newtonmetern.



Sowohl das fünf Zoll große Digital Cockpit als auch das zentrale Infotainmentdisplay mit 13 Zoll Bildschirmdiagonale sind Serie. Anstelle des Logos ziert nun der Marken-Schriftzug das neu gestaltete Lenkrad. Der Kofferraum des Enyaq fasst zwischen 585 bis 1710 Liter, beim Enyaq Coupé sind es 570 bis 1610 Liter. Skoda Enyaq führt mehrere Simply-Clever-Neuheiten für die Baureihe ein. Das schließt zum Beispiel den QR-Code im Kofferraum mit ein, der unter anderem zu einem Überblick über praktische Fahrzeugfunktionen leitet. Zu den weiteren Details zählen der in die Verkleidung der Kofferraumklappe integrierte, nachhaltige Eiskratzer inklusive Reifenprofilmesser sowie ein nachhaltiger Regenschirm in der Fahrertür und Smartphone-Taschen an den Rückseiten der Vordersitze. (aum)