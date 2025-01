CES 2025: BMW macht die Windschutzscheibe zum Bildschirm

25 Jahre nachdem BMW das erste i-Drive vorgestellt hat, zündet das Unternehmen die nächste Stufe seine Infotainmentsteuerung. Ab Ende 2025 sollen alle Modelle das neue System bekommen. „Mit dem ersten Modell unserer Neuen Klasse, das Ende des Jahre auf die Straße kommt, werden alle BMW ab 2025 damit ausgestattet“, sagt BMW-Entwicklungschef Frank Weber.

Sichtbarste Neuerung ist BMW Panoramic Vision, ein Display über die gesamte Breite des Fahrzeugs. Es ist integriert in den unteren, geschwärzten Teil der Windschutzscheibe. Anders als bei klassischen Head-up-Displays sind die hier gezeigten Informationen auch vom Beifahrersitz aus sichtbar. BMW hat sich die Anzeige patentieren lassen. Navigationsdaten werden darüber in die Windschutzscheibe gespiegelt. Auch der Status der Fahrerassistenzsysteme wird dort angezeigt. „Die Hände am Lenkrad, der Blick auf die Straße“, ist ein Ziel des neuen i-Drive. Viele Fahrzeughersteller wie Tesla, BYD, Nio oder Polestar konzentrieren alle Informationen wie Geschwindigkeit und Navigation auf einem großen Zentralbildschirm, was immer wieder kritisiert wird, weil es den Fahrer unnötig ablenkt und die Steuerung kompliziert macht.



Was auf dem Panoramic Vision angezeigt wird, kann über einen Touchscreen ausgewählt werden. „Individualisierung ist uns wichtig“, sagte Weber gestern bei der Präsentation der neuen i-Drive-Generation auf der CES in Las Vegas. Das System kann mit neuer Software upgedatet und erweitert werden.



BMW ist ein Pionier der Menüsteuerung im Auto, hat am Anfang aber viel Lehrgeld zahlen müssen. Das erste i-Drive wurde als kompliziert und unübersichtlich kritisiert. Mittlerweile gilt es als besonders nutzerfreundlich, weil es haptische Knöpfe mit einer Menüsteuerung auf dem Bildschirm kombiniert. Vom Drück-Drehsteller auf der Mittelkonsole nimmt BMW zwar Abstand, Tasten gibt es jedoch weiterhin auf dem Lenkrad. Das System kann auch per Gestensteuerung und per Sprache bedient werden. Die Sprachsteuerung soll mittels „Large Language Model“ noch besser verstehen, was der Fahrer möchte und so zum echten Sprachassistenten werden.



Spätestens auf der IAA im Herbst wird BMW mit dem nächsten X3 das erste Modell der Neuen Klasse vorstellen, das mit dem neuen i-Drive ausgestattet ist. (aum)