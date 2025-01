Mit dem Lexus LBX hat der japanische Premiumhersteller in diesem Frühjahr sein Angebot nach unten erweitert. Das kleinste Modell von Toyotas Edeltochter ist ein schicker Crossover, der sich die Technik mit dem Yaris Cross teilt. Von ihm hat er auch den Vollhybrid geerbt. Mit einem Grundpreis von 32.990 Euro ist der kompakte Lexus LBX allerdings nicht gerade günstig und rund 4500 Euro teurer als sein Toyota-Bruder.

Dafür gibt sich der Lexus aber auch edler. Der vegane Tierersatz an den Polstern ist überhaupt nicht als ein solcher erkennbar und hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck. Gleiches gilt für die vielen aufgeschäumten Kunststoffe rund ums Cockpit, samt höchst penibel verarbeiteter Stoffnähte. Außerdem bietet der LBX ein für diese Fahrzeugklasse riesiges Head-up-Display.

Der Hybridantrieb stammt aus dem Yaris Cross. Mit 136 PS (100 kW) ist der Lexus aber sechs PS stärker. Mit der höheren Leistung steigt auch das Drehmoment spürbar von 141 auf 185 Newtonmeter. Wenn es sein muss, beschleunigt der knapp 4,20 Meter lange LBX in 9,2 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. Sportliche Ambitionen sind dem leistungsverzweigten Hybrid fremd, er ist eher ein gemütlicher Cruiser. Die Lenkung arbeitet leichtgängig, das Fahrwerk bügelt die meisten Unebenheiten komfortabel weg.



Das Platzangebot auf den bequemen Vordersitzen passt. Im Fond des LBX geht es dagegen spürbar enger zu. Der Kofferraum fällt mit 332 Litern bis maximal 994 Litern ebenfalls nicht üppig aus. Dafür versöhnt der Verbrauch. Den angegebenen Normwert von 4,5 Litern auf 100 Kilometer überschritten wir in der Praxis nur um 0,3 Liter. (aum)