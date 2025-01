Stellantis baut Marktanteile aus

Stellantis hat in Deutschland im vergangenen Jahr dem schwierigen Marktumfeld getrotzt und Zuwächse bei Verkäufen und Marktanteilen verbucht. Nacht vorläufigen internen Daten verkauften die Konzernmarken knapp 416.000 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Das sind 6,5 Prozent mehr als 2023. Der Gesamtmarktanteil stieg um über 0,8 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent.

Zum guten Abschneiden trugen vor allem deutliche Absatzzuwächse bei Opel (plus sechs Prozent), Peugeot (+42%), Citroën (+35%) und DS (+51%) bei. Maßgeblichen Anteil am Erfolg haben dabei die leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis Pro One gehabt. Die Geschäftseinheit für leichte Nutzfahrzeuge des Konzerns verkaufte rund 67.000 Transporter. Der Marktanteil stieg von 21,5 auf 23,5 Prozent und macht Stellantis zum Marktführer. (aum)