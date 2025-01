DS will an Paris bei Nacht erinnern

DS bringt zum Jahresauftakt die neuen Sondermodelle „Édition France“. Sie weisen außen goldene Akzente auf, die durch eine schwarze Tönung hervorgehoben werden. Das betrifft unter anderem eine goldene Doppellinie unterhalb der Seitenscheiben, die Radnabenabdeckung und die Typenbezeichnung am Heck. Dieses Farbenspiel soll eine Anspielung auf die Atmosphäre von Paris bei Nacht sein. Zudem gibt es eine Plakette mit französischer Flagge. Die Editionsmodelle von DS 3, DS 4 und DS 7 basieren auf dem jeweiligen Ausstattungsniveau Pallas mit deutlich aufgewertetem Innenraum. Hier stoßen die goldenen Akzente auf schwarzes Alcantara. Je nach Baureihe sind bis zu sechs verschiedene Außenfarben wählbar.

Der DS 3 Édition France bietet zusätzlich zum Pallas unter anderem das schlüssellose Zugangs- und Motorstartsystem Proximity Keyless, Digitalkameras vorne und hinten, den Totwinkel-Assistenten sowie Parksensoren vorne und hinten ergänzt. Verkleidungen im Innenraum sind in schwarzem Alcantara ausgeführt, kontrastiert durch einen hellen Dachhimmel. Die Vordersitze sind beheizbar. Als Antriebe stehen der Hybrid 136 und der vollelektrische E-Tense zur Wahl. Los geht es bei 33.190 Euro.



Der DS 4 Édition France wird zu Preisen ab 38.940 Euro angeboten. Er zeichnet sich unter anderem durch 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und elektrisch verstellbare Vordersitze aus. Die Türen sind mit Stoff in der Farbe Basaltschwarz in Kombination mit Alcantara und DS Canvas verkleidet. Neben dem Hybrid 136 gibt es den Diesel Blue HDI 130 und den Plug-in-Hybrid 225.



Zu Preisen ab 48.460 Euro ist der DS 7 Édition France zu haben. Er verfügt unter anderem über das „Vision 360“-System mit Rundumsicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Lenkrad ist mit perforiertem Leder bezogen, das Ziernähte in Karminrot und Gold aufweist, die Airbag-Abdeckung ist aus Leder in Basalt-Schwarz gefertigt. Sitze und Verkleidungen im Innenraum sind mit schwarzem Alcantara bezogen, bei den Sitzen um DS Canvas ergänzt. Der Dachhimmel ist dunkel ausgeführt. Neben dem Diesel und dem Plug-in-Hybrid 225 steht auch die PHEV-Version 300 mit Allradantrieb zur Verfügung. (aum)