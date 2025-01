Dakar: Defender ist im nächsten Jahr dabei

Gerade erst ist am Samstag die Dakar 2025 in Saudi Arabien gestartet, da kündigte Defender seine Teilnahme für nächstes Jahr an. Die Submarke von Land Rover hat ein Drei-Jahres-Programm für die Rallye-Raid-Weltmeisterschaft mit zwei Fahrzeugen und einem Werksteam aufgelegt. Ein dritter Defender wird bei der Dakar als Saisonhöhepunkt eingesetzt.

Defender startet in der neuen „Stock“-Kategorie (früher T2) für seriennahe Modelle, die ab 2026 ein neues, stark modifiziertes Reglement erhält. Dieses Jahr will die Mannschaft für ein umfangreiches Test- und Entwicklungsprogramm nutzen. Für Herbst ist ein Probelauf unter Wettbewerbsbedingungen geplant. Das Motorsportprogramm ergänzt eine mehrjährige Vereinbarung als offizieller Fahrzeugpartner der Rallye Dakar, in deren Rahmen Defender in diesem Jahr erstmals eine Flotte von Begleitfahrzeugen bereitstellt.



In der Vergangenheit hatte schon der britische Spezialist Bowler für Privatkunden den Land Rover Defender für die Dakar präpariert und einen Markenpokal ausgerichtet. Die Firma ist mittlerweile im Besitz von Jaguar Land Rover. (aum)