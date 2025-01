Harley-Davidson: Welche Lackierung hätten Sie denn gerne?

Harley-Davidson startet mit dem neuen Programm „Factory Custom Paint & Graphics“ ins Jahr 2025. Es bietet für ausgewählte Modelle besondere Farbgebungen und Graphics an. Bei der Bestellung über einen Vertragshändler trägt Harley-Davidson die gewünschte Lackierung auf die Komponenten auf, die bei der Montage des Motorrads angebracht werden. Los geht es mit zunächst drei Varianten, die alle ein schwarzes Tankmedaillon mit Chromakzenten vor einem perlmuttartigen Hintergrund in Lila oder Orange tragen.

„Mystic Shift“ hat die Eigenschaften eines Flip-Flop-Lacks, dessen Farbe sich vor allem bei Sonnenlicht unter verschiedenen Betrachtungswinkeln ändert. Er changiert von einem dunklen Gun Metal über Violett und Blau bis hin zu beinahe orangefarbenen Tönen.



„Firestorm“ greift den den Customtrend der lackierten Flammen auf. Für die 1980er Wide Glide bot Harley-Davidson erstmals eine werksseitige Flames-Lackierung an – ein Look, der mehrfach wieder aufgegriffen wurde und zuletzt bei der 2011er Wide Glide zu sehen war. Firestorm-Lackierungen zeichnen sich durch einen nach innen gerichteten Fade-Effekt, auch Ghost Fade genannt, aus. Da der Farbton der Flammen blasser ist als der Grundlack, werden sie unter bestimmten Blickwinkeln und gewissem Lichteinfall besonders hervorgehoben, während sie aus anderen Perspektiven subtil im Hintergrund bleiben. Angeboten werden die beiden Farbtöne Midnight Firestorm und Whiskey Firestorm in Schwarz bzw. Orange. (aum)