Kia bietet Sondermodelle „Plug & Ride“

Kia bietet die Plug-in-Hybridversionen von Niro, Sportage und Sorento als Sondermodell „Plug & Ride“ an. Sie bieten je nach Fahrzeug einen Preisvorteil von bis zu 5000 Euro und verringern so auch den üblichen Preisabstand zum nicht von außen aufladbaren Vollhybrid.

Der Niro „Plug & Ride“ leistet 171 PS (126 kW) und baut mit weiteren Extras auf der gehobenen Ausstattungslinie Vision auf. Er bietet unter anderem Sitzbezüge in Ledernachbildung, Sitzventilation vorne und Sitzheizung auch hinten sowie Premiumsoundsystem, ein elektrische Glasschiebedach und eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe. Der Niro Plug & Ride kostet 41.790 Euro und bietet gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell einen Preisvorteil von 3050 Euro.



Der Sportage Plug & Ride und der Sorento Plug & Ride leisten jeweils 252 PS (185 kW). Sie fahren als Sondermodell ebenfalls mit erweiterter Komfortausstattung vor. So gibt es beim Sportage unter anderem den fernbedienbaren Parkassistenten und das Panoramadisplay sowie eine navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage. Beim Sorento kommen unter anderem eine schwarze Lederausstattung sowie elektrisch einstellbare Vordersitze und die Niveauregulierung an der Hinterachse dazu. Bei einem Preis von 47.990 Euro ergibt sich für den Sportage ein Preisvorteil von 3280 Euro. Der Sorento PHEV Plug & Ride kostet als Fünfsitzer 62.890 Euro und als Siebensitzer 63.880 Euro. Das macht gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Modell auf Basis der Ausstattung Spirit eine Ersparnis von 5000 Euro. (aum)