Vorschau: Das Jahr nimmt schnell Fahrt auf

Mit der Consumer Electronics Show in Las Vegas, bei der es immer mehr auch um Mobilitätsideen für die Zukunft geht und die Fahrzeughersteller inzwischen gerne als Bühne nutzen, startet das neue Autojahr. Es nimmt in der nächsten Woche schnell Fahrt auf. Das Kraftfahrt-Bundesamt wird die Neuzulassungen des letzten Monats bekannt geben und damit Bilanz für 2024 ziehen.

Auch 2025 wird Elektromobilität ein zentrales Thema sein. Jedes vierte neue Auto muss elektrisch fahren, sonst droht die EU den Autoherstellern mit hohen Strafen. Für Verbraucher ist das eine gute Nachricht, denn es wird mehr attraktive Angebote geben. Wir stellen in einer Serie zusammen, was Interessierte jetzt wissen müssen. Los geht es mit der Frage: Kaufen, leasen oder abonnieren?



Plug-in-Hybride haben nach dem Aus der Förderung von reinen Batteriefahrzeugen im vergangen Jahr wieder einen deutlich Aufschwung erfahren. Ein Vertreter des einst auf dem Rückzug befindlichen Antriebkonzepts ist der Seat Leon e-Hybrid. Er zeigt im Praxistest, wo seine Stärken und Schwächen liegen und wie gut er tatsächlich stromert.



Nie war er so groß wie heute: Den gerade erneuerten Santa Fe von Hyundai gibt es nur noch im kantigen XL-Format und ausschließlich mit Hybridantrieb und Benzinmotor. Unser Autor Michael Kirchberger macht die Probe aufs Exempel.



