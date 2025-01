Anti-Musk-Aufkleber für den Tesla wird zum Bestseller

„Erst fand ich den Aufkleber nur witzig, jetzt finde ich ihn notwendig“, sagt Patrik Schneider. Er betreibt in Pforzheim einen Online-Shop für Sticker und Fahrradzubehör. Sein erfolgreichstes Produkt ist derzeit ein Aufkleber für Fahrzeuge der Marke Tesla mit dem Text: „I bought this before Elon went crazy“ („Ich kaufte ihn, bevor Elon verrückt geworden ist“). Seit Tesla-Gründer Elon Musk seine umstrittenen politischen Thesen im Internet verbreitet, oft über seine eigene Plattform X, wollen sich immer mehr Fahrer seiner Autos von ihm distanzieren.

Galt Musk mit seiner Marke bis vor kurzem noch als der Messias der klimaschonenden Elektromobilität, ist er durch seine jüngsten Äußerungen zum Buhmann geworden – spätestens seit er öffentlich zur Wahl der rechtsextremen AfD aufgerufen hat. Ein Glück für Patrik Schneider: „Wir haben in zwei Monaten 6000 Aufkleber verkauft, viele davon nach Grünheide.“ Dort steht das deutsche Tesla-Werk. „Und die Kunden verlangten nach etwas Härterem.“ Seither hat Patrik Schneider auch Aufkleber mit „FCK ELN“ und „Elon Sucks“ (dt: Elon ist Sch…) im Angebot. Auch die laufen immer besser.



Schneider fährt selbst ein Model Y und findet das Auto gut. „Mittlerweile wird man als Tesla-Fahrer auf dem Supermarktparkplatz angemacht, ob man auch die AfD wählt.“ Auch er hat das schon erlebt. „Aber sehen die Leute den Aufkleber, dann lächeln sie immer.“



Auf Amazon ist der Sticker seit Wochen der meistverkaufte Produkt in der Kategorie Aufkleber. Dabei macht Patrik Schneider gar keine Werbung. „Das erledigt Elon Musk für uns.“ (aum)