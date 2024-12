Cupra – das ist längst nicht mehr nur die Performance, sondern mittlerweile auch die Elektromarke von Seat. Sowohl von der Leistung her als auch vom Preis markiert der Tavascan die Spitze im Modellprogramm. Als VZ bringt er es mit zwei Motoren und Allradantrieb auf 250 kW (340 PS) und 60.780 Euro.

Das 4,64 Meter lange so genannte SUV-Coupé zeigt die markentypische Schnittigkeit und gefällt durch seinen spacigen Innenraum. Die sich elegant über die Mittelkonsole streckende T-förmige Brücke erinnert beinahe schon an ein Raumschiff und auch durch die wie funkelnde Sterne leuchtenden LEDs der Türverkleidung versetzt der Tavascan seine Insassen ins Weltall. Das mächtige 15-Zoll-Infotainmentdisplay erschlägt den kleinen Cockpitbildschirm förmlich, aber zum einen werden so gut wie alle Funktionen über die Kommandozentrale in der Mitte gesteuert, zum anderen setzt Cupra bei den aktuellen Fahrinformationen auf ein Head-up-Display.



Nicht ganz zum futuristisch gestalteten Innenraum passt der noch aus vergangenen Volkswagen-Zeiten stammende Wählhebel am Lenkrad. Das Ein-Pedal-Fahren beherrscht der Tavascan nicht ganz. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h beschränkt, den Standardsprint erledigt der Elektro-Spanier dafür in 5,5 Sekunden.



Eine Besonderheit ist die „Cupra“-Taste unten rechts am Lenkrad, die direkt das dynamischste Fahrprofil aufruft. Sie setzt zusätzliche Kräfte frei. Das gilt übrigens nicht nur für die Beschleunigung, sondern auch für die Rekuperation. Genutzt wird der Extraschub gerne als „Push to pass“ beim Überholen. Das Fahrwerk des 2,3-Tonners erfüllt sowohl Komfort- als auch Dynamikansprüche. Der von uns verbrauchte Strom von durchschnittlich rund 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer geht für ein sportlich ausgelegtes Fahrzeug absolut in Ordnung. Die WLTP-Norm verspricht je nach Ausstattung zwischen 16,5 kWh und 18,1 kWh. (aum)