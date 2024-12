Toyota Collection geht mit Sammlerbörse ins neue Jahr

Jeden ersten Samstag im Monat lädt die Toyota Collection in Köln von 10 bis 14 Uhr zum Public Opening ein. Das neue Jahr startet am 4. Januar mit der traditionellen Sammler- und Tauschbörse von Devotionalien und Sammlerartikeln. Präsentiert und gehandelt werden Pins, Bücher, historische Prospekte, Poster, Modellautos, Aufkleber, Bausätze, Reparaturanleitung und andere Dinge. Zudem werden in der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland wieder zwei geführte Touren angeboten, die auch im Zeichen der 90-jährigen Unternehmensgeschichte stehen. Im Mai 1935 präsentierte Kiichiro Toyoda den seriennahen Prototyp A1 mit 3,4-Liter-Sechszylindermotor. Ein Jahr später ging die Limousine als Toyota AA genannten in Serie. 34 Jahre später startete die Marke auch in Deutschland.

Im vergangenen Jahr haben über 14.700 Menschen die Publikumstage besucht. Einige Fahrzeuge werden in diesem Jahr aus der Sammlung verschwinden, andere neu hinzukommen. Nach wie vor gilt bei den meisten der rund 75 ausgestellten Fahrzeuge: Anfassen und einsteigen erlaubt.



Das Public Opening im Februar widmet sich den ganzheitlichen Mobilitätsideen von Toyota. (aum)