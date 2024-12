Leapmotor C10 mit Range Extender

Leapmotor will sein Topmodell C10 auch als Range Extender anbieten. Der REEV, der Anfang Januar auf dem Autosalon in Brüssel erstmals in Europa gezeigt wird, hat einen 158 kW (215 PS) starken Elektro- und einen 1,5 Liter großen Verbrennungsmotor, der als Stromgenerator dient. Die Batterie hat eine Kapazität von 28,4 kWh und soll Energie für eine Reichweite von bis zu 145 Kilometer ohne Nachladung zur Verfügung stellen. Dank des Reichweitenverlängerers (Range Extender) soll der Leapmotor C10 REEV ohne Zwischenstopp rund 950 Kilometer zurücklegen können.

Der REEV soll mit 18 Kilowattstunden noch einmal rund zwei kWh weniger verbrauchen als die reine E-Version. Im speziell für diese Antriebsart berechneten WLTP-Zyklus kommt das SUV auf einen Normverbrauch von 0,4 Liter auf 100 Kilometer und stößt 10 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Über die Leistung des Verbrennungsmotors machte Leapmotor, ein Joint Venture mit mehrheitlicher Stellantis-Beteiligung, noch keine Angaben.



Bestellbar sein soll das Fahrzeug in Deutschland bereits ab kommendem Monat. (aum)