Nur jedes fünfte Auto trägt bunt

Grau bzw. Silber, Schwarz und Weiß – das sind nach wie vor die beliebtesten Fahrzeugfarben. Acht von zehn Autobesitzern (79,5 Prozent) entscheiden sich für eine von ihnen. Grau und Silber liegen nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie dabei an der Spitze, weil jeder dritte Autokäufer (33 Prozent) eine der beiden Farben wählt. Seit nun mehr neun Jahren hält dieser Trend an. Schwarz konnte mit 26,6 Prozent seinen Anteil gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte steigern. Weiß kam auf gut jede fünfte Neuzulassung (19,9 Prozent), jedoch ging der Anteil leicht um 0,8 Prozentpunkte zurück.

Unter den bunten Farben belegt Grün erneut den dritten Platz. Dabei setzt sich ein Trend fort, der sich erstmals 2021 angedeutet hat. Zwar macht Grün mit 79.602 zugelassenen Pkw lediglich drei Prozent der Neuzulassungen im laufenden Jahr aus, allerdings legten die Zulassungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20,6 Prozent zu.



Demgegenüber gingen sowohl für Blau – weiterhin jedoch hierzulande die beliebteste bunte Farbe für Pkw – als auch für Rot auf Rang 2 die Zulassungen spürbar zurück. Nur noch 8,9 Prozent aller neu zugelassenen Autos waren blau lackiert, im Vorjahreszeitraum waren es noch 9,6 Prozent. Die Zulassungen gingen damit um 8,1 Prozent zurück. Auch die Beliebtheit von Rot nahm um 8,8 Prozent ab. Der Anteil an den Gesamtzulassungen fiel um 0,4 Punkte auf 4,7 Prozent. Im Jahr 2019 lag der Anteil noch bei 7,2 Prozent, nimmt seitdem jedoch kontinuierlich ab.



Hohen Seltenheitswert haben weiterhin Gelb (23.744 Einheiten; 0,9 Prozent an den Gesamtzulassungen), Braun (16.708 Einheiten; 0,6 %), Orange (11.791 Einheiten; 0,5 %) und Lila/Violett (2918 Einheiten; 0,1 %). Aber auch hier zeichnet sich möglicherweise ein Trend ab: Nur bei Orange gingen die Zulassungen zurück (minus 42,4 Prozent), bei den übrigen Farben stiegen sie deutlich: Gelb (+7 %), Braun (+5,7 %) und Lila/Violett (+11 %).



Das so häufig die Wahl auf Schwarz, Weiß, Silber und Grau hat nach Einschätzung des VDA auch mit dem Gedanken an einen späteren Weiterverkauf zu tun. Mit einer beliebten und eher unauffälligen Autofarbe rechnen sich Verkäufer bessere Chancen aus. (aum)