Ein Erfolgsmodell ist der Wey 05 in Deutschland nicht gerade. Knapp 700 Zulassungen zählte das KBA vom Plug-in-Hybrid-SUV des chinesischen Autobauers Great Wall Motor in diesem Jahr. Dabei fährt der wuchtige Teilzeitstromer schon in der Basisversion mit luxuriöser Komplettausstattung, konkurrenzlos elektrischer Reichweite und einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis starke Argumente auf. Was das Gerede von der Disruption oder gar Eroberung des deutschen Automarkts durch die Chinesen einmal mehr als Mär entlarvt.

Möglicherweise liegt die Kaufzurückhaltung aber auch an dem extravaganten Auftritt des 4,87 Meter langen GWM-Flaggschiffs, das durch den mächtigen Kühlergrill mit den vertikalen Chromsegmenten und den 21-Zoll-Rädern schon fast ein wenig einschüchternd wirkt. Der Innenraum begeistert: Rautengestepptes Alcantara, Ambientebeleuchtung und Massagesitze lassen kaum Wünsche offen. Doch nicht alles glänzt: Günstige Kunststoffe und ein statischer Fond sind kleine Wermutstropfen. Mit einem Radstand von 2,91 Metern punktet der Wey 05 aber bei der Geräumigkeit – zumindest für Passagiere. Der Gepäckraum bleibt mit 500 bis maximal 1229 Litern eher durchschnittlich.



Unterm Blech liefert der Wey 05 satte 476 PS (350 kW) Systemleistung und erstaunliche 847 Newtonmeter Drehmoment. Damit sprintet das 2,4-Tonnen-SUV in nur fünf Sekunden auf Tempo 100. Das Fahrwerk ist komfortabel, in Kurven etwas zu weich, die Lenkung eher unspektakulär. Die elektrische Reichweite beeindruckt: Knapp 140 Kilometer schaffte der Hybrid im Alltagstest, ein kleiner Benzintank limitiert allerdings die Gesamtreichweite. Ärgerlich ist die restriktive Fahrüberwachung, die mit belehrender Strenge auf jede Unachtsamkeit reagiert – nervig, aber deaktivierbar.



Zum Einstiegspreis von 59.900 Euro ist im GWM Wey 05 reichlich Ausstattung inklusive: Von 360-Grad-Kameras über ein Infinity-Soundsystem bis zum Head-up-Display ist alles an Bord. Fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung runden das Paket ab. (aum)